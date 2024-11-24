Брюнетт о дебюте Свечкова: «Нэшвилл» в тяжелом положении, поэтому я хотел бы увидеть немного больше. Он был хорош, но очень нервничал в 1-м периоде»

Эндрю Брюнетт высказался о дебюте Федора Свечкова в НХЛ.

21-летний российский форвард «Нэшвилла » принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

На его счету 7 минут 34 секунды игрового времени при полезности «0».

«Это была тяжелая игра для него. Думаю, что Свечков был действительно хорош. Очевидно, что он очень нервничал в первом периоде.

В той ситуации, в которой мы находимся, трудно быть по‑настоящему терпеливым, но во втором периоде он выглядел хорошо.

Он умный игрок. Мы немного в отчаянном положении в этом сезоне, поэтому я хотел бы увидеть от него немного больше», – сказал главный тренер «Предаторс» Эндрю Брюнетт .