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  • Брюнетт о дебюте Свечкова: «Нэшвилл» в тяжелом положении, поэтому я хотел бы увидеть немного больше. Он был хорош, но очень нервничал в 1-м периоде»
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Брюнетт о дебюте Свечкова: «Нэшвилл» в тяжелом положении, поэтому я хотел бы увидеть немного больше. Он был хорош, но очень нервничал в 1-м периоде»

Эндрю Брюнетт высказался о дебюте Федора Свечкова в НХЛ.

21-летний российский форвард «Нэшвилла» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

На его счету 7 минут 34 секунды игрового времени при полезности «0».

«Это была тяжелая игра для него. Думаю, что Свечков был действительно хорош. Очевидно, что он очень нервничал в первом периоде.

В той ситуации, в которой мы находимся, трудно быть по‑настоящему терпеливым, но во втором периоде он выглядел хорошо.

Он умный игрок. Мы немного в отчаянном положении в этом сезоне, поэтому я хотел бы увидеть от него немного больше», – сказал главный тренер «Предаторс» Эндрю Брюнетт.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНэшвилл
logoВиннипег
logoФедор Свечков
logoЭндрю Брюнетт
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