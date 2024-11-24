Брюнетт о дебюте Свечкова: «Нэшвилл» в тяжелом положении, поэтому я хотел бы увидеть немного больше. Он был хорош, но очень нервничал в 1-м периоде»
Эндрю Брюнетт высказался о дебюте Федора Свечкова в НХЛ.
21-летний российский форвард «Нэшвилла» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).
На его счету 7 минут 34 секунды игрового времени при полезности «0».
«Это была тяжелая игра для него. Думаю, что Свечков был действительно хорош. Очевидно, что он очень нервничал в первом периоде.
В той ситуации, в которой мы находимся, трудно быть по‑настоящему терпеливым, но во втором периоде он выглядел хорошо.
Он умный игрок. Мы немного в отчаянном положении в этом сезоне, поэтому я хотел бы увидеть от него немного больше», – сказал главный тренер «Предаторс» Эндрю Брюнетт.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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