Федор Свечков дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» против «Виннипега».

Форвард «Предаторс» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:1).

21-летний нападающий получил 7 минут 30 секунд игрового времени (1:20 – в большинстве, нейтральная полезность) и отметился 1 силовым приемом.

Также он выходил на точку вбрасывания – 1 удачная попытка из 3 (33%).

В текущем сезоне Свечков набрал 8 (5+3) очков при полезности «плюс 5» в 7 матчах в составе «Милуоки» в АХЛ.