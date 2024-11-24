Свечков дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Виннипегом». У него 1 хит и 33% на точке за 7:34 при 1:20 в большинстве
Федор Свечков дебютировал в НХЛ, сыграв за «Нэшвилл» против «Виннипега».
Форвард «Предаторс» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:1).
21-летний нападающий получил 7 минут 30 секунд игрового времени (1:20 – в большинстве, нейтральная полезность) и отметился 1 силовым приемом.
Также он выходил на точку вбрасывания – 1 удачная попытка из 3 (33%).
В текущем сезоне Свечков набрал 8 (5+3) очков при полезности «плюс 5» в 7 матчах в составе «Милуоки» в АХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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