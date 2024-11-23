Леонтьев о 4:2 с «Салаватом»: «Нефтехимик» заблокировал 30 бросков – командная работа. Паталаха действовал уверенно, из него получится добротный хоккеист»

Олег Леонтьев высказался о победе «Нефтехимика» над «Салаватом» (4:2).

«Всех с победой! Хороший, боевой матч получился сегодня, праздничное настроение. Поздравляем всех мам, которые болели за нас! Я думаю, это был отличный подарок.

По игре: тридцать заблокированных бросков – это отличный результат, командная работа. Все решилось в неравных составах. Отлично сработало большинство. В меньшинстве правильно сыграли позиционно, не позволили сопернику создать угрозу.

Добились нужного результата. Очень важный матч для нас. Сегодня на арене был аншлаг, приятно играть при полных трибунах. Всех болельщиков также с победой!

Дебют Паталахи? У Марио уже был опыт игры в КХЛ в этом сезоне. Мы видели, как он играл за предыдущий клуб, поэтому для нас не стала неожиданностью его игра. Действовал солидно и уверенно, без нервов.

Где надо, делал паузу, где надо, быстро отдавал. У него нормальное катание. Я уверен, что при должном трудолюбии из него получится хороший, добротный хоккеист», – сказал главный тренер «Нефтехимика ».