Козлов о 2:4 с «Нефтехимиком»: «Площадка маленькая, шайба быстро возвращалась к воротам «Салавата». Мы не тушевались, хорошо оборонялись, выходили из-под прессинга»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Уфимская команда на выезде проиграла со счетом 2:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошо начали, играли неплохо 5 на 5. Хорошие скорости были, но игра в неравных составах сделала разницу. Они забили в большинстве, а мы нет.

– Уфимцы провели сложный матч в Тольятти. Может быть, сегодня не хватило сил и эмоций?

– Эмоции были, в полных составах у нас были моменты. Соперник хорошо ловил на себя шайбы, мы много раз попадали в игроков хозяев. В плане эмоций – у нас был приятный сюрприз для игроков, приехали мамы. Когда парни играют перед своими матерями, мотивировать дополнительно не надо.

– С чем связано, что потеряли нить игры в первом периоде?

– Площадка маленькая, поэтому, если ты не выводишь шайбу из своей зоны и теряешь при входе в чужую, то быстро все возвращается к нашим воротам. Мы не тушевались, когда нужно, мы хорошо оборонялись и выходили из-под прессинга.

– Насколько сильно изменился рисунок в большинстве из-за травмы Джоша Ливо.

– Нам пришлось сделать две пятерки, кто играет в большинстве. Ливо – важная часть команды, но я хочу видеть, что другие ребята воспользовались своим шансом, – сказал главный тренер «Салавата ».