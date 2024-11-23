Козлов о 2:4 с «Нефтехимиком»: «Площадка маленькая, шайба быстро возвращалась к воротам «Салавата». Мы не тушевались, хорошо оборонялись, выходили из-под прессинга»
Уфимская команда на выезде проиграла со счетом 2:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хорошо начали, играли неплохо 5 на 5. Хорошие скорости были, но игра в неравных составах сделала разницу. Они забили в большинстве, а мы нет.
– Уфимцы провели сложный матч в Тольятти. Может быть, сегодня не хватило сил и эмоций?
– Эмоции были, в полных составах у нас были моменты. Соперник хорошо ловил на себя шайбы, мы много раз попадали в игроков хозяев. В плане эмоций – у нас был приятный сюрприз для игроков, приехали мамы. Когда парни играют перед своими матерями, мотивировать дополнительно не надо.
– С чем связано, что потеряли нить игры в первом периоде?
– Площадка маленькая, поэтому, если ты не выводишь шайбу из своей зоны и теряешь при входе в чужую, то быстро все возвращается к нашим воротам. Мы не тушевались, когда нужно, мы хорошо оборонялись и выходили из-под прессинга.
– Насколько сильно изменился рисунок в большинстве из-за травмы Джоша Ливо.
– Нам пришлось сделать две пятерки, кто играет в большинстве. Ливо – важная часть команды, но я хочу видеть, что другие ребята воспользовались своим шансом, – сказал главный тренер «Салавата».
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