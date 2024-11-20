Леонтьев о 0:2 от «Ак Барса»: «Это топ-клуб, бюджет «Нефтехимика» несопоставим – мы на разных полюсах. Хотите, чтобы мы 5:0 обыграли их в Казани?»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Клуб из Нижнекамска на выезде потерпел поражение со счетом 0:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«К сожалению не в оптимальном составе играли. Вышли сражаться, хороший настрой был, хотя по первому периоду Казань была посвежее, все-таки на день отдыха у них было больше.

Во втором периоде моменты уже пошли, могли сравнять. При счете 0:1 не забили, к сожалению, так сценарий игры был бы совсем другой.

Неплохой третий период провели, больше 18 бросков нанесли по воротам соперника, но не смогли взломать оборону. На сегодняшний день соперник сильнее. По моментам могли из этой игры что-то выудить, но не реализовали шансы.

В целом игра была нормальная, да, было преимущество у «Ак Барса », но на то это и топовый клуб. Бюджет несопоставим с нашим, вы что хотите, чтобы мы 5:0 обыграли их тут в Казани? Мы на разных полюсах.

Это третья игра на выезде, победили Екатеринбург, в ничью сыграли с Омском в основное время. И играют одни и те же люди, пять человек травмированы были у нас в моменте. Горжусь парнями, никто на усталость не кивает, красавцы», – сказал Леонтьев.