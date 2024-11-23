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  • Гендиректор «Лады»: «Скрывать долги неправильно. Извиваться как уж на сковородке – не мой уровень. Если денег не хватает, никого не нужно обманывать, а жить по средствам»
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Гендиректор «Лады»: «Скрывать долги неправильно. Извиваться как уж на сковородке – не мой уровень. Если денег не хватает, никого не нужно обманывать, а жить по средствам»

Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев заявил, что нельзя скрывать долги клуба.

– После появления слухов, что «Лада» имеет задолженности по зарплате, вы достаточно быстро подтвердили информацию в комментарии «Матч ТВ». Обычно подобные высказывания не очень поощряются наверху. Вам кто‑то высказывал претензии по этому поводу?

– Вы знаете, информация о задолженности уже была известна в КХЛ от нас, потому что мы предоставляем финансовый отчет в ходе исполнения заявленного в лигу бюджета.

Мы просто обязаны сообщать об этом. И скрывать долги, когда задают прямой вопрос, было бы неправильно, тем более в век технологий.

Мы же видим, что сегодня в прессу и в Telegram‑каналы просачиваются цифры по контрактам и сделкам, порой они бывают правдивыми.

Извиваться как уж на сковородке – не мой уровень действий и работы, поэтому обманывать общественность выйдет себе дороже. Лучше сказать правду, какой бы она ни была, чем лукавить, и тебе через пару часов предъявят как раз‑таки обратные данные.

– Показалось, что губернатор Вячеслав Федорищев на совещании правительства Самарской области сильно удивился, узнав о долгах. И тут же потребовал разобраться в ситуации и решить ваш вопрос.

– Вероятно, для губернатора это действительно было неожиданностью. По‑другому и быть не могло, поскольку непосредственно ему я не сообщал о долгах. И когда на совещании он узнал о ситуации, то поставил задачу немедленно закрыть долги.

Причем деньги были выплачены в течение трех дней после совещания правительства, даже раньше той даты, которую нам обозначали. Вместо 18 ноября долги мы закрыли 15‑го числа.

Но тут с моей стороны никакого злого умысла в сокрытии информации от руководителя региона не было, потому что она уже была в открытом доступе.

Ваш коллега мне позвонил, задал прямой вопрос, я ему должен был как ответить: «Подождите, я возьму паузу, извещу своего руководителя, а потом уже с вами пообщаемся?»

– В одном футбольном клубе, несмотря на постоянные долги, руководство говорит, что все в порядке. И при этом им регулярно запрещают регистрацию новичков. Так и живут.

– Это ненормально и непрофессионально. Не потому, что люди не обладают компетенциями, а потому, что если средств не хватает, значит, в моем понимании, никого не нужно обманывать, а жить по средствам, играть там, где хватает денег, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Гендиректор «Лады»: «В Самарской области есть предприятия, способные подключиться к финансированию клуба. Уровень обращения должен быть не ниже статусных чиновников»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
Политика
Вячеслав Федорищев
logoКХЛ
деньги
logoЛада
logoАлександр Чеботарев
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