Гендиректор «Лады»: «В Самарской области есть предприятия, способные подключиться к финансированию клуба. Уровень обращения должен быть не ниже статусных чиновников»

Александр Чеботарев высказался о поиске спонсоров для «Лады».

– Сложно искать якорных спонсоров, когда твой клуб играет не в Москве, Санкт-Петербурге или Казани? Я говорю не о партнерах, которые готовы вложить в «Ладу» несколько сотен тысяч рублей в год.

– Вы зрите в корень и абсолютно верно говорите.

Да, небольшие суммы в регионе мы находим, смогли увеличить поступление спонсорских средств от компаний, которые перечисляют миллион-полтора. Сумма привлеченных средств увеличилась где-то в пять раз.

А вот стратегического партнера, который может перечислить солидный транш, как это делает наш генеральный спонсор «АвтоВАЗ», найти уже проблема.

В Самарской области есть предприятия, которые способны по своим финансовым возможностям подключиться к финансированию клуба. И здесь должен быть уровень обращения не ниже, я считаю, статусных чиновников.

– На уровне кабинета губернатора?

– Совершенно правильно. И вчера губернатор как раз сказал, что они ведут переговоры.

Так что масштаб общения с крупным бизнесом должен быть таким.

К сожалению, веса генерального директора профессионального спортивного клуба здесь не хватает, чтобы привести аргументы, почему компании нужно сотрудничать с нами, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.