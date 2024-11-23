Гендиректор «Лады»: «В Самарской области есть предприятия, способные подключиться к финансированию клуба. Уровень обращения должен быть не ниже статусных чиновников»
– Сложно искать якорных спонсоров, когда твой клуб играет не в Москве, Санкт-Петербурге или Казани? Я говорю не о партнерах, которые готовы вложить в «Ладу» несколько сотен тысяч рублей в год.
– Вы зрите в корень и абсолютно верно говорите.
Да, небольшие суммы в регионе мы находим, смогли увеличить поступление спонсорских средств от компаний, которые перечисляют миллион-полтора. Сумма привлеченных средств увеличилась где-то в пять раз.
А вот стратегического партнера, который может перечислить солидный транш, как это делает наш генеральный спонсор «АвтоВАЗ», найти уже проблема.
В Самарской области есть предприятия, которые способны по своим финансовым возможностям подключиться к финансированию клуба. И здесь должен быть уровень обращения не ниже, я считаю, статусных чиновников.
– На уровне кабинета губернатора?
– Совершенно правильно. И вчера губернатор как раз сказал, что они ведут переговоры.
Так что масштаб общения с крупным бизнесом должен быть таким.
К сожалению, веса генерального директора профессионального спортивного клуба здесь не хватает, чтобы привести аргументы, почему компании нужно сотрудничать с нами, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
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