Гендиректор «Лады» о том, чего не удалось достичь: «Привлечь интересных спонсоров, чтобы избежать задержек по зарплате. И хотелось Кубок Гагарина выиграть»
– Губернатор сказал, что вы покидаете свою должность. Это уже произошло?
– Нет. Я еще работаю в клубе, потому что надо подготовить сдачу должности преемнику.
– То есть нет конкретной даты вашего ухода?
– Нет. Было указание в качественном режиме подготовить и все передать новому человеку.
– Как восприняли решение главы региона?
– Нормально. Для меня это было ожидаемо, потому что по меньшей мере дважды было с моей стороны обращение относительно увольнения. И кроме того, Вячеслав Андреевич объявил о том, что я ухожу из «Лады» в связи с переходом на другую работу. Я остаюсь в спорте.
– Что вас привело к написанию первого и второго заявления об уходе?
– Пришел к пониманию, что все что мог, я клубу отдал, и нужно идти дальше развиваться. Такие мысли у меня были.
– Вы давно работаете в «Ладе», смогли вернуть клуб в КХЛ, о чем так долго мечтали болельщики. Одно из главных достижений?
– Наверное, да. Я пришел в 2021-м, когда клуб играл еще в Высшей лиге, не попал в плей-офф. И за два последующих сезона мы добились хорошего результата, которого не было 9 лет до этого. Потом была сложная процедура по принятию клуба в КХЛ, в итоге «Лада» была принята в лигу, где успешно выступила в прошлом сезоне, стала его открытием. Уверен, что «Лада» имеет все шансы, чтобы выйти в плей-офф и в этом чемпионате.
– Что не удалось сделать за время вашей работы, о чем жалеете?
– Очень жаль, что не удалось привлечь интересных спонсоров, что позволило бы избежать задержек по заработной плате. В нашем шорт-листе были интересные и качественные игроки, которых, к сожалению, не удалось подписать. Так что, если бы удалось реализовать эти два пункта, назвал бы работу замечательной.
И если уж говорить откровенно по первому сезону, то хотелось выиграть Кубок Гагарина, – сказал Чеботарев со смехом.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий