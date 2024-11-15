Козлов про 4:1 с «Барысом»: «Целостный матч «Салавата» – сыграли правильно, не сбиваясь на заработок личных очков. У Ливо повреждение»
«Салават Юлаев» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хороший, целостный матч. Ребята играли друг за друга, на результат.
Соперник вязко оборонялся и опасно контратаковал. Было много блокированных бросков, где ребята жертвовали собой. Важные два очка для нас.
– Джош Ливо не доиграл концовку.
– У него небольшое повреждение. Завтра будет обследование, будет лучше понятно, что с ним.
– Чего не хватает Семену Вязовому для сухого матча? Пропустил в третьем периоде.
– Такое бывает, наверное. Обидно. Но для молодого хоккеиста это может быть хорошо.
Для вратарей важно не пропускать. Главное – что команда выиграла и сыграла правильно, не сбиваясь на заработок личных очков.
– По составу соперник ниже классом. Мог быть риск расслабиться?
– Этого не произошло.
– Что улучшается у вашей команды на данном отрезке?
– Мы проходим этот марафон весь сезон, будут разные моменты.
Важно, что команда выполняет задание и играет друг на друга, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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