«Нефтехимик» вернул чешского защитника Клока. Контракт – на два года

Лукаш Клок подписал контракт с «Нефтехимиком».

28-летний защитник вернулся в нижнекамскую команду, подписав соглашение на два года.

В прошлом сезоне выступал в трех лигах – в АХЛ, а также чемпионатах Швеции и Швейцарии.

В АХЛ хоккеист представлял «Тусон», в Швеции – «Регле», в Швейцарии – «Лугано».

В сезоне-2021/22 чешский хоккеист уже выступал за « », набрав 31 (5+26) балл за результативность в 44 матчах регулярного чемпионата.