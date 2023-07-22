«Нефтехимик» вернул чешского защитника Клока. Контракт – на два года
Лукаш Клок подписал контракт с «Нефтехимиком».
28-летний защитник вернулся в нижнекамскую команду, подписав соглашение на два года.
В прошлом сезоне Лукаш Клок выступал в трех лигах – в АХЛ, а также чемпионатах Швеции и Швейцарии.
В АХЛ хоккеист представлял «Тусон», в Швеции – «Регле», в Швейцарии – «Лугано».
В сезоне-2021/22 чешский хоккеист уже выступал за «Нефтехимик», набрав 31 (5+26) балл за результативность в 44 матчах регулярного чемпионата.
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