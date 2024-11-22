Сергей Толчинский: «Серебряков провел отличный сезон за СКА – прекрасный вратарь, но не сложилось. В «Авангарде» его тепло встретят»
Сергей Толчинский прокомментировал переход Никиты Серебрякова из СКА в «Авангард».
– По ходу матча с «Торпедо» официально подтвердился обмен Никиты Серебрякова в «Авангард». Успели попрощаться?
– Конечно, успели. У нас, как и у всех команд, есть группа в WhatsApp. Написали ему слова поддержки.
Считаю, он провел отличный сезон за нашу команду. Он прекрасный вратарь. Тут не сложилось, ничего страшного. Желаю ему удачи.
– Давали ему какие-нибудь советы насчет «Авангарда»?
– Думаю, он сам разберется.
Омск – очень хоккейный город. Думаю, его тепло встретят там, никаких проблем у него с этим не будет, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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