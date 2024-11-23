Серебряков о СКА: «Любому спортсмену тяжело ждать чего-то и смотреть на игры с трибун. Рад, что перешел в новую организацию, где точно получу шанс»
– Расскажи, как происходил твой переход из СКА в «Авангард»?
– Да как, сидел на чайной церемонии, мне позвонил Роман Борисович Ротенберг и сказал, что меня обменяли.
– Как отнесся?
– Отлично. Это новый шаг в моей карьере, новый вызов. Попал в топ-команду, так что все замечательно.
– Как переживал тот период, когда выпал из состава СКА?
– Безусловно, было тяжело. Любому спортсмену тяжело ждать чего-то и смотреть на игры с трибун. Но я рад, что перешел в новую организацию, где точно получу шанс.
– Ты понимал, что в любом случае поменяешь клуб? Или был шанс остаться в СКА?
– Я не думал об этом. Старался держать себя в форме, тренировался.
Но я понимал, что жизнь еще в любом случае даст мне шанс, тот момент, когда я сыграю либо в СКА, либо уже в другом клубе.
Поэтому просто готовился физически и морально, положившись на судьбу, – сказал Никита Серебряков.
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