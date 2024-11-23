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  • Жамнов о камбэке с «Витязем»: «Игра складывалась не так, как планировали: ненужные удаления, брак в передачах, не было остроты. «Спартак» начал делать правильные вещи в 3-м периоде»
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Жамнов о камбэке с «Витязем»: «Игра складывалась не так, как планировали: ненужные удаления, брак в передачах, не было остроты. «Спартак» начал делать правильные вещи в 3-м периоде»

Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Витязем».

«Спартак» уступал 1:4 по ходу третьего периода, но выиграл 5:4 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как вы объясняете, что «Спартак» уже не первый раз выигрывает в подобном стиле, переламывая ход игры?

– Ребята молодцы, не сдались. Но любой тренер скажет, что не стоит доводить до этого.

Игра складывалась не так, как планировали. Было много ненужных удалений. Это ломает игру, конечно. Было много брака, особенно в передачах. Ну и не было остроты.

Единственное, радует, что в третьем периоде начали делать правильные вещи.

– Что было сказано в тайм‑ауте в конце?

– Много всего. Сейчас уже не вспомню.

– Это будто повлияло.

– Да нет. Думаю, повлиял разговор перед третьим периодом. Ребята все сами прекрасно понимают.

Бывают игры, когда многое не получается. Это нужно тоже пройти и перебороть. Молодцы, что вернулись. Сегодня многие выпадали.

– Что скажете про Георгия Овчинникова?

– Молодец. Внес свежесть, заменил Локтионова. Внес агрессию и скорость, этого не хватало сегодня. Потому Мальцева перевели в другое звено.

А так парнишка молодец. Сделал все верно, от этого и результат – сделал результативную передачу и забил. Могу только похвалить. Главное, чтобы продолжал в том же духе, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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