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Гендиректор «Лады»: «Мы не для того выходили в КХЛ, чтобы потом сниматься. Будет другая команда в следующем сезоне – упор на молодых, амбициозных игроков»

Александр Чеботарев опроверг возможность исключения «Лады» из КХЛ.

Ранее губернатор Самарской области поручил разобраться с задержаками по зарплате в «Ладе».

– Есть ли вероятность того, что в следующем сезоне «Лада» вообще может не выступить в КХЛ?

– Мы не для того выходили в КХЛ, чтобы потом сниматься.

Об этом даже речи быть не может – я это от себя говорю, а представитель губернатора это подтвердил.

В следующем году у нас будет другая команда с другими контурами, которые будут обозначены и по зарплатной ведомости, и по возрастам.

Планируем сделать упор на молодых, амбициозных игроков, – сказал генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoАлександр Чеботарев
logoКХЛ
logoМатч ТВ
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