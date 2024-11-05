Гендиректор «Лады»: «Мы не для того выходили в КХЛ, чтобы потом сниматься. Будет другая команда в следующем сезоне – упор на молодых, амбициозных игроков»
Александр Чеботарев опроверг возможность исключения «Лады» из КХЛ.
Ранее губернатор Самарской области поручил разобраться с задержаками по зарплате в «Ладе».
– Есть ли вероятность того, что в следующем сезоне «Лада» вообще может не выступить в КХЛ?
– Мы не для того выходили в КХЛ, чтобы потом сниматься.
Об этом даже речи быть не может – я это от себя говорю, а представитель губернатора это подтвердил.
В следующем году у нас будет другая команда с другими контурами, которые будут обозначены и по зарплатной ведомости, и по возрастам.
Планируем сделать упор на молодых, амбициозных игроков, – сказал генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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