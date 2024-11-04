Гендиректор «Лады»: «Проблемы есть, задержки есть – за октябрь зарплата не выплачена. Ждем поступления денег, такая ситуация у всех клубов в регионе»

Генеральный директор «Лады» прокомментировал слухи о задержке зарплаты в клубе.

Ранее сообщалось , что правительство Самарской области может начать сокращать расходы на команду.

– Появилась информация, что уже месяц в «Ладе» не платят зарплату. Каково финансовое положение клуба? Действительно ли есть проблемы?

– Проблемы есть, задержки есть. Мы об этом говорили, сообщали в КХЛ . За октябрь зарплата у нас не выплачена. Ждем поступления денег, будем выплачивать.

– Какой дальнейший план по исправлению ситуации?

– Учредители в курсе ситуации. Мы же финансируемся за счет бюджета и коммерческих источников. Сейчас подали пакет на субсидию. Ждем поступления денег.

– Такое положение клуба связано с решением губернатора Самарской области [Вячеслава Федорищева], который обозначал, что будет меньше бюджетных денег тратиться на профессиональные клубы?

– Сложно судить, с чем связано. Насколько я знаю, такая ситуация у всех профессиональных клубов в регионе. Не только мы сидим без денег. При этом бюджет у нас был утвержден, так что ждем поступлений.

– Ожидаете, что все хорошо разрешится? Или есть настороженность?

– Уверен, все разрешится. Надо верить в лучшее, что мы и делаем, – заявил генеральный директор «Лады » Александр Чеботарев .