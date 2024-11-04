Гендиректор «Лады»: «Проблемы есть, задержки есть – за октябрь зарплата не выплачена. Ждем поступления денег, такая ситуация у всех клубов в регионе»
Ранее сообщалось, что правительство Самарской области может начать сокращать расходы на команду.
– Появилась информация, что уже месяц в «Ладе» не платят зарплату. Каково финансовое положение клуба? Действительно ли есть проблемы?
– Проблемы есть, задержки есть. Мы об этом говорили, сообщали в КХЛ. За октябрь зарплата у нас не выплачена. Ждем поступления денег, будем выплачивать.
– Какой дальнейший план по исправлению ситуации?
– Учредители в курсе ситуации. Мы же финансируемся за счет бюджета и коммерческих источников. Сейчас подали пакет на субсидию. Ждем поступления денег.
– Такое положение клуба связано с решением губернатора Самарской области [Вячеслава Федорищева], который обозначал, что будет меньше бюджетных денег тратиться на профессиональные клубы?
– Сложно судить, с чем связано. Насколько я знаю, такая ситуация у всех профессиональных клубов в регионе. Не только мы сидим без денег. При этом бюджет у нас был утвержден, так что ждем поступлений.
– Ожидаете, что все хорошо разрешится? Или есть настороженность?
– Уверен, все разрешится. Надо верить в лучшее, что мы и делаем, – заявил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий