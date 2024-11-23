Квартальнов о 3:4 от «Динамо» Москва: «Шикарные два периода Минска. Перестали играть в третьем. Были детские ошибки»
Дмитрий Квартальнов оценил поражение от московского «Динамо» (3:4).
– Игра длится 60 минут. Шикарные два периода. И взяли, остановились, перестали играть в третьем периоде. Надо подумать о том, что же произошло.
Много играли с шайбой в своей зоне, дали шанс сопернику. С таким соперником шутить нельзя, наказывает очень быстро. Жаль, все-таки хорошие два периода были. Значит, пока не можем играть с такими командами три периода.
– Это давление тысячного матча, или команда слишком рано поверила в победу?
– Все наши праздники, которых в этом сезоне много (юбилеи, дебюты), к сожалению, получаются смазанными. Сегодня был шикарный первый период. А третий получился слабым. Нельзя было останавливаться. Перестали бороться. Были детские ошибки, – сказал тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт минского «Динамо»
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