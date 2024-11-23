Маркстрем – 3-й вратарь из Швеции с 500 играми в НХЛ после Лундквиста и Томми Сало

Якоб Маркстрем стал третьим вратарем из Швеции с 500 матчами в НХЛ.

«Нью-Джерси » обыграл «Каролину» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта игра стала 500-й по счету для голкипера «Девилс» Якоба Маркстрема . Больше него матчей в НХЛ среди шведских вратарей провели Томми Сало (526) и Хенрика Лундквиста (887).