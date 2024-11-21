Хеллибак – главный претендент на «Везину» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Шестеркин – 3-й, Бобровский делит 6-е место, Василевский – 8-е

Коннор Хеллибак – фаворит на приз лучшему вратарю НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Везина Трофи» – приз, который вручается лучшему голкиперу лиги по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 15 респондентов определил пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1. Выступающий за «Виннипег» Хеллибак набрал 75 баллов – все участники опроса поставили его на первое место.

Топ-10 выглядит так:

1. Коннор Хеллибак («Виннипег ») – 75 очков;

2. Филип Густавссон («Миннесота ») – 36;

3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 32;

4. Энтони Столарц («Торонто») – 23;

5. Джейк Эттинджер («Даллас») – 22;

6-7. Сергей Бобровский («Флорида») – 7;

6-7. Якоб Маркстрем («Нью-Джерси») – 7;

8-10. Лукаш Достал («Анахайм») – 4;

8-10. Кэм Тэлбот («Детройт») – 4;

8-10. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 4.