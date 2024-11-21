Хеллибак – главный претендент на «Везину» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Шестеркин – 3-й, Бобровский делит 6-е место, Василевский – 8-е
Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Везина Трофи» – приз, который вручается лучшему голкиперу лиги по итогам регулярного чемпионата.
Каждый из 15 респондентов определил пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1. Выступающий за «Виннипег» Хеллибак набрал 75 баллов – все участники опроса поставили его на первое место.
Топ-10 выглядит так:
1. Коннор Хеллибак («Виннипег») – 75 очков;
2. Филип Густавссон («Миннесота») – 36;
3. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 32;
4. Энтони Столарц («Торонто») – 23;
5. Джейк Эттинджер («Даллас») – 22;
6-7. Сергей Бобровский («Флорида») – 7;
6-7. Якоб Маркстрем («Нью-Джерси») – 7;
8-10. Лукаш Достал («Анахайм») – 4;
8-10. Кэм Тэлбот («Детройт») – 4;
8-10. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 4.
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