Многие клубы НХЛ интересуются Проворовым. У защитника «Коламбуса» истекает контракт с зарплатой 6,75 млн долларов в год
«Коламбус» может обменять Ивана Проворова.
Действующий договор российского защитника «Блю Джекетс» с зарплатой 6,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона.
«Думаю, что он в сфере интересов многих клубов лиги. «Коламбус» может с этим что-то сделать – они понимают это.
Думаю, что многие команды заинтересованы в нем», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман в шоу Sportsnet’s Hockey Show.
В нынешнем сезоне Проворов провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «0» и среднем игровом времени 23:59.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Clutch Points
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