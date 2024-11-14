Многие клубы НХЛ интересуются Проворовым. У защитника «Коламбуса» истекает контракт с зарплатой 6,75 млн долларов в год

«Коламбус» может обменять Ивана Проворова.

Действующий договор российского защитника «Блю Джекетс» с зарплатой 6,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона.

«Думаю, что он в сфере интересов многих клубов лиги. «Коламбус » может с этим что-то сделать – они понимают это.

Думаю, что многие команды заинтересованы в нем», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман в шоу Sportsnet’s Hockey Show.

В нынешнем сезоне Проворов провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «0» и среднем игровом времени 23:59.