Владимир Плющев: «Главный плюс в России для иностранных тренеров – наше желание сотворить из них кумиров. Лепим героя из Гру, хотя он ничего не стал ломать в готовой команде»

Владимир Плющев высказался относительно иностранных тренеров в КХЛ.

– «Авангард» валится – наверное, отсюда и такие нервные установки руководства?

– Омское шапито по большому счету началось два года назад с увольнения тренера Рябыкина.

Генменеджер Волков тогда внедрил ему в штаб тренера Кравца, а когда началась борьба за еще «живое» место – генменеджер через прессу уволился...

Смехопанорама продолжилась, когда тренерская карма сработала – и по похожей схеме Кравеца сменил Звягин. Я всегда говорил, что вратари – особые люди, им крайне трудно вырасти в главного тренера.

Сережа Звягин – крепкий голкипер, в свое время привлекал его в сборную России. Но быть главным тренером в таком клубе – это не уровень тренера вратарей, что мы и видим в этом сезоне.

– Боб Хартли, который поднял Омск, тоже в прошлом был вратарем...

– Во-первых, надо еще разобраться, кем был Хартли – вратарем или стекольщиком, ходит разная информация.

А во-вторых, Хартли – не панацея от всех бед. Пока в «Авангард» не пришел Илья Ковальчук, ставший важнейшим звеном, своеобразным парламентером между игроками и тренерким штабом, у Омска мало что получалось. Плюс выстрелил вратарь Грубец – вот вам и весь феномен Хартли...

Вообще главный плюс в России для всех иностранных тренеров – это наше загадочное желание сотворить из них кумиров.

Сейчас лепим героя из Гру в «Тракторе », хотя его заслуга пока лишь в том, что он пришел в готовую команду и не стал в ней ничего ломать.

Но руководителям, которые далеки от хоккея, этого не объяснить. Вот и идет нелепая установка на поиск любого иностранца, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.