Ротенберг о том, что у Серебрякова не получилось в СКА: «Только хоккейные факторы, работа тренеров по вратарям. Никита себя еще проявит, это хороший спортсмен»

Роман Ротенберг высказался о том, что не получилось у Никиты Серебрякова в СКА.

Вратарь ранее был обменян в «Авангард».

– Уточните, пожалуйста, Никита Серебряков в итоге не оправдал надежд, в конкуренции уступил или какие-то не хоккейные факторы вмешались?

– Только хоккейные факторы. Мы за Никиту боролись, была очень тяжелая сделка с «Адмиралом», она шла очень долго. И здесь только хоккейные факторы, работа тренерского штаба по вратарям.

Вы знаете, что Максим Анатольевич Соколов возглавил работу именно по вратарям. Вот вы не вратарь, я тоже не вратарь. Есть вратари здесь в зале? Нет? А Максим Анатольевич Соколов – вратарь, легенда СКА , и он очень сильный тренер.

Мы очень рады, что он вернулся к нам, в наш тренерский штаб. У нас сильный тренерский штаб, я каждому специалисту в тренерском штабе очень благодарен.

Совместно с Максимом Анатольевичем мы разработали программу развития наших вратарей и видим на сегодняшний день результаты этой работы по Павлу Мойсевичу.

Да, ему было непросто, потому что он долгое время не играл из-за травм, но сейчас мы видим, что он набирает необходимый игровой тонус.

Потому что для победы в Кубке Гагарина нужен не один сильный вратарь, а два или три. Всегда нужно иметь резервы, чтобы несмотря ни на что побеждать. Мы очень рады, что у нас есть разные возможности и есть баланс.

А то, что касается лично Никиты Серебрякова – я считаю, что нам нужно пожелать ему удачи в «Авангарде ». Думаю, что он еще себя проявит, у него есть для этого возможность в очень сильной организации, он перешел в топовый клуб.

Здесь мы поработали совместно, такой у нас опыт. Я не хочу сейчас обсуждать уже игрока «Авангарда». Здесь уже вопросы к «Авангарду». Это игрок «Авангарда», и будет честно, наверное, эти вопросы задавать в Омске.

Но я хочу сказать, что по своему отношению это очень хороший спортсмен и человек, он честный. Жизнь и спорт всегда диктуют свои условия, и можно всегда проверить статистику любого вратаря, вот даже по игре [с «Торпедо»]. Есть много разных мнений.

У кого-то есть мнение, что есть вратарь сильнее, чем наш на сегодняшний день. Но если у нас 98% отраженных бросков, я думаю, что ни у кого нет вопросов больше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.