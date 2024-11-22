Хмелевски о 54 сэйвах Подъяпольского: «Хорошо играл, но «Салавату» нужно больше лезть на пятак. Броски были хорошие, но без помех» 

Саша Хмелевски оценил победу над «Ладой» (2:1 Б).

«Очень непростой матч. Они очень хорошо сегодня играли, очень хорошо оборонялись. Нам было трудно их пройти. Хочу отметить Александра Самонова, который держал нас в первом периоде. Из-за него мы не поплыли и рады, что он выстоял.

Много бросали, но не могли забить? Вратарь соперника хорошо играл (Владислав Подъяпольский отбил 54 броска из 55 – Спортс”), но, я думаю, нам нужно больше лезть на пятак. Броски были хорошие, но без помех.

Почему у меня получаются матчи в Тольятти? Наверное, причина в местной еде и воде (улыбается). Мне нравится здесь играть, чувствую себя всегда хорошо. Наверное, после первой игры, когда я сделал тут хет-трик, пришло больше уверенности», – сказал нападающий «Салавата Юлаева ».