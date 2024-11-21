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Заварухин о поражении от «Куньлуня»: «Автомобилист» доминировал, но реализация хромает. Бросок взрывной должен быть, не в пузо»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Куньлунем».

Клуб из Екатеринбурга потерпел поражение в серии буллитов (1:2 Б). 

«Одинаковые игры были что с «Нефтехимиком», что сегодня с «Куньлунем». Пропускаем первыми, дальше доминировали по ходу игры, много бросков, моментов. Вратарь соперника сыграл здорово. Реализация пока хромает, а так парни старались сравнять счет, здорово, что сравняли. Надо добавлять, есть в составе парни, от которых ждешь большего.

Почему не удается реализовывать моменты? Хорошо играл вратарь. Соперник где-то более плотно стал играть, не хватило в овертайме одного точного броска в большинстве. Вратарь был открыт, возможно, из-за этого не забили. Шансов было очень много, нужен какой-то взрыв, бросок взрывной должен быть, не в пузо. Разбирали Кейзера, просили бросать верхом, но не смогли переиграть.

Влияет ли отсутствие лидеров команды на результат? Парни получают шанс, надеемся на них. У ребят, которые травмированы, побольше мастерства, но ребята в составе получают опыт. Есть проблемы с завершением, но мы понимаем, откуда она идет. Надеемся, ребята подтянутся и получат опыт. Год назад было много травмированных, парни выходили и делали свою работу», – сказал Заварухин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
logoНиколай Заварухин
logoАвтомобилист
logoКайл Кейзер
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