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  • Хьюстон победил в опросе игроков НХЛ о месте для новой команды. Квебек – 2-й, Аризона – 3-я, Атланта – 4-я, Хельсинки набрал 2 голоса (The Athletic)
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Хьюстон победил в опросе игроков НХЛ о месте для новой команды. Квебек – 2-й, Аризона – 3-я, Атланта – 4-я, Хельсинки набрал 2 голоса (The Athletic)

Стало известно, в каком городе игроки НХЛ хотят видеть новую команду.

Хоккеисты лиги приняли участие в анонимном опросе издания The Athletic о желаемом месте для создания новой команды. Самым популярным вариантом оказался Хьюстон – за крупнейший город Техаса проголосовали 54 спортсмена.

Результаты опроса выглядят так:

1. Хьюстон – 54 голоса;

2. Квебек – 47;

3. Аризона – 34;

4. Атланта – 17;

5. Торонто – 8;

6. Остин – 4;

7-8. Саскатун – 3;

7-8. Сан-Диего – 3;

9-11. Канзас-Сити – 2;

9-11. Хельсинки – 2;

9-11. Майами – 2.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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