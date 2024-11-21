Хьюстон победил в опросе игроков НХЛ о месте для новой команды. Квебек – 2-й, Аризона – 3-я, Атланта – 4-я, Хельсинки набрал 2 голоса (The Athletic)
Стало известно, в каком городе игроки НХЛ хотят видеть новую команду.
Хоккеисты лиги приняли участие в анонимном опросе издания The Athletic о желаемом месте для создания новой команды. Самым популярным вариантом оказался Хьюстон – за крупнейший город Техаса проголосовали 54 спортсмена.
Результаты опроса выглядят так:
1. Хьюстон – 54 голоса;
2. Квебек – 47;
3. Аризона – 34;
4. Атланта – 17;
5. Торонто – 8;
6. Остин – 4;
7-8. Саскатун – 3;
7-8. Сан-Диего – 3;
9-11. Канзас-Сити – 2;
9-11. Хельсинки – 2;
9-11. Майами – 2.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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