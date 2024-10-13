Бедард набрал 3 (1+2) очка с «Эдмонтоном» и делит 2-е место в истории «Чикаго» по числу таких игр до 20 лет. У него 5 баллов и «+2» в 3 матчах в сезоне
Коннор Бедард набрал 3 (1+2) очка в матче с «Эдмонтоном».
«Чикаго» обыграл «Ойлерс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
19-летний канадец забросил первую шайбу в сезоне, а также ассистировал при шайбах Сета Джонса и Теуво Терявяйнена в большинстве. Его признали первой звездой встречи.
В текущем сезоне на счету Бедарда стало 5 (1+4) очков в 3 играх при полезности «+2».
Матч с 3+ очками стал для Коннора 5-м в карьере. Он догнал Джереми Реника и Джонатана Тэйвса по их числу в возрасте до 20 лет и делит с ними второе место в истории «Блэкхокс». Лидирует Патрик Кэйн (10).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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