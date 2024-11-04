Бедард набрал 0+3 в матче с «Анахаймом», прервав серию из 3 игр без очков. Он повторил рекорд «Чикаго» по ассистентским хет-трикам для игроков до 20 лет

Коннор Бедард набрал 0+3 с «Анахаймом», прервав серию из 3 игр без очков.

19-летний форвард «Чикаго » трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (4:2).

Канадец прервал серию из 3 игр без очков. У него 12 (3+9) баллов в 13 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

Бедард повторил клубный рекорд для игроков в возрасте до 20 лет по числу ассистентских хет-триков (2). Он сравнялся со Стэном Микитой, Бобби Халлом и Эдди Ольчиком.

По числу игр с 3+ очками для игроков до 20 лет Коннор с 6 такими матчами вышел на чистое 2-е место в истории «Блэкхокс», обогнав Джонатана Тэйвса и Джереми Реника (по 5). Рекорд у Патрика Кэйна (10).