36-летний Фолиньо стал капитаном «Чикаго». Должность была вакантна после ухода Тэйвса

Ник Фолиньо стал капитаном «Чикаго».

Должность оставалась вакантной после ухода из клуба Джонатана Тэйвса летом 2023 года.

36-летний форвард стал 35-м капитаном в истории франшизы. В минувшем регулярном чемпионате на счету Фолиньо 37 (17+20) очков за 74 игры при полезности «минус 29».

Фото: x.com/NHLBlackhawks