36-летний Фолиньо стал капитаном «Чикаго». Должность была вакантна после ухода Тэйвса
Ник Фолиньо стал капитаном «Чикаго».
Должность оставалась вакантной после ухода из клуба Джонатана Тэйвса летом 2023 года.
36-летний форвард стал 35-м капитаном в истории франшизы. В минувшем регулярном чемпионате на счету Фолиньо 37 (17+20) очков за 74 игры при полезности «минус 29».
Фото: x.com/NHLBlackhawks
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Чикаго»
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