Владимир Плющев: «Было сделано слишком много глупостей, из-за которых «Авангард» в таком положении находится. Серебряков попробует что-то исправить. Но не уверен, что выйдет»

Владимир Плющев прокомментировал переход Никиты Серебрякова в «Авангард».

Сообщалось, что омский клуб выменяет вратаря СКА .

«В первую очередь это неплохой момент для Серебрякова, потому что психологически он себя потерял. Думаю, в «Авангарде » он найдет себя.

В Омске было сделано слишком много глупостей, из-за которых команда в таком положении находится. Серебряков попробует что-то исправить. Но не уверен, что это выйдет.

Хомченко или Серебряков? Говорить так в лоб сложно. Вратарь должен ощущать доверие главного тренера. Сейчас Серебряков потерял доверие, но талант и мастерство у него есть. Сумеет ли он переиграть Хомченко , я не знаю», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.