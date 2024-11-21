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Владимир Плющев: «Было сделано слишком много глупостей, из-за которых «Авангард» в таком положении находится. Серебряков попробует что-то исправить. Но не уверен, что выйдет»

Владимир Плющев прокомментировал переход Никиты Серебрякова в «Авангард».

Сообщалось, что омский клуб выменяет вратаря СКА

«В первую очередь это неплохой момент для Серебрякова, потому что психологически он себя потерял. Думаю, в «Авангарде» он найдет себя.

В Омске было сделано слишком много глупостей, из-за которых команда в таком положении находится. Серебряков попробует что-то исправить. Но не уверен, что это выйдет.

Хомченко или Серебряков? Говорить так в лоб сложно. Вратарь должен ощущать доверие главного тренера. Сейчас Серебряков потерял доверие, но талант и мастерство у него есть. Сумеет ли он переиграть Хомченко, я не знаю», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoАвангард
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoСКА
logoНикита Серебряков
logoПавел Хомченко
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