Владимир Плющев: «Было сделано слишком много глупостей, из-за которых «Авангард» в таком положении находится. Серебряков попробует что-то исправить. Но не уверен, что выйдет»
Владимир Плющев прокомментировал переход Никиты Серебрякова в «Авангард».
Сообщалось, что омский клуб выменяет вратаря СКА.
«В первую очередь это неплохой момент для Серебрякова, потому что психологически он себя потерял. Думаю, в «Авангарде» он найдет себя.
В Омске было сделано слишком много глупостей, из-за которых команда в таком положении находится. Серебряков попробует что-то исправить. Но не уверен, что это выйдет.
Хомченко или Серебряков? Говорить так в лоб сложно. Вратарь должен ощущать доверие главного тренера. Сейчас Серебряков потерял доверие, но талант и мастерство у него есть. Сумеет ли он переиграть Хомченко, я не знаю», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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