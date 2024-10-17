Матч КХЛ задержали на два часа – повредили лед. Играли почти до полуночи

Хозяева еще и проиграли.

Несмотря на некрупный счет (1:2), событий в матче «Амура» и «Северстали» было предостаточно. Тут и гол Руслана Абросимова в день рождения мамы , и героическая шайба Игната Коротких в меньшинстве, и оригинальное решение Ильи Иванцова. Он вообще принес победу череповчанам на последней минуте – броском по воротам прямо со вбрасывания .

Но далеко не все зрители (и на трибунах, и у экранов) дождались этих событий. Матч начался на два часа позже запланированного времени: в 14:00 по Москве и в 21:00 по Хабаровску.

Персонал решал проблемы со льдом – они возникли из-за неисправности заливочной машины. Болельщики снимали это на телефоны

Матч «Амура и «Северстали» стоял первым в насыщенном игровом дне КХЛ. Старт был назначен на 12:00 по Москве и 19:00 по местному времени. Команды даже выходили на разминку, но потом произошли события, которые внесли корректировки в привычный распорядок.

Формулировка из пресс-релиза КХЛ : «Во время подготовки льда к началу проведения матча «Амур» – «Северсталь» ледозаливочная машина нанесла повреждение ледовой поверхности ». Да, площадку повредили непосредственно перед стартом, хотя команды размялись и провели раскатку.

Похоже, сначала либо персонал арены, либо хабаровский клуб (может, и все сразу) не в полной мере осознавали масштаб проблемы. Потому что в официальных соцсетях «Амура» неоднократно объявлялись разные сроки начала игры. Оно отодвигалось все дальше и дальше.

В первый раз – всего на 20 минут. Отметим количество задумчивых эмодзи под постом: поначалу ситуация была непонятна никому.

Новый апдейт – задержка еще на 25 минут. Владивостокский матч «Адмирал» – «Лада» (1:6) к этому времени уже стартовал, хотя стоял в графике на полчаса позже игры в Хабаровске.

«Адмирал» попробовал в троллинг в соцсетях, выложив видео с заливочной машиной и сопроводив его подписью: «Готовим лед к новому периоду. Перед игрой делали также. UPD: машина работает исправно».

Третье обновление оказалось ожидаемым: игру отодвинули в общем уже на два часа! В комментариях телеграм-канала «Амура» на полную работало сарафанное радио – люди отправляли фото и видео со стадиона. На них видно, что лед был поврежден рядом со скамейками команд, а технический персонал пытался все исправить.

Через 75 минут с момента запланированного старта игры и вышел тот самый пресс-релиз от лиги. В нем также сообщили, что с клубами согласовано новое время начала матча – 14:00 по Москве (21:00 по Хабаровску).

В 13:39 вышло финальное подтверждение – матч все же состоится. К этому моменту часть зрителей уже покинула арену: в трансляции мелькало большое количество пустых мест на центральных секторах. Но самые стойкие дождались.

Хоккеисты тоже все это время пребывали в неизвестности. Во флэш-интервью в перерыве нападающий хозяев Владислав Барулин рассказал: «Крутили велосипед, продолжали разминку на земле. Просто ждали каких-то решений – когда начинать».

А ведь существовала возможность и другого решения.

Дальше отодвинуть игру не могли – в регламенте лиги прописаны ограничения. Все чуть не закончилось переносом на другой день

В регламенте КХЛ четко прописаны предельные сроки начала игры: «Матч должен начаться не ранее чем через 40 минут и не позднее чем через 60 минут после прибытия команд к месту проведения Матча, но в любом случае не позднее 21:00 по местному времени». Таким образом, «Амур» и «Северсталь» вышли на стартовое вбрасывание в крайний допустимый срок по правилам лиги.

Но если бы ситуацию не исправили? Этот случай тоже предусмотрен: «В случае невозможности проведения Матча в назначенный день Департамент проведения соревнований может принять решение о переносе его на следующий день. В любом случае при переносе Матча на следующий день Матч должен начаться не позднее 13:00 местного времени».

Здесь тоже имелась проблема: плотный календарь у «Северстали». Уже на субботу у череповецкого клуба стоял другой выездной матч – с «Сибирью». Две игры за два дня, еще и с длинным перелетом – на такое «Северсталь» явно бы не пошла.

Поэтому можно с уверенностью говорить, что перенос на другой день (не на пятницу) был вполне реален. Но этого все же не произошло – и вносить серьезные изменения в календарь клубам не придется.

«Амур» позже еще и красиво развил противостояние с «Адмиралом» в соцсетях – обратил внимание на итог другого матча: «Во Владивостоке если сегодня и работает какая машина исправно, то это «Лада». Так сказать, «Жигули» шестой модели».

Вот только и по результату в Хабаровске все вышло печально.

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Фото: vk.com/hcseverstal