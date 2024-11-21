Барулин об игре в OHL: «Главный тренер будто расист. Русских очень не любил. Гнобил, ни разу со мной лично не общался»

Владислав Барулин рассказал, что его тренер в OHL не любил русских.

Нападающий играл за «Гелф» в сезоне-2015/16. На старте чемпионата команду возглавлял Билл Стюарт, в декабре его заменил Джаррод Скальде.

– В юности вы ездили в Канаду, провели 25 матчей в лиге Онтарио. Почему быстро уехали?

– Еще в детстве ездил на детский турнир в Канаду, мне очень понравилась страна. У любого хоккеиста есть мечта играть в НХЛ . Хотел попасть туда через OHL.

Меня задрафтовали «Гелф Сторм», я приехал, все было сначала нормально. Но у команды была перестройка после чемпионства. Я ехал на год, чтобы дать результат и попасть на драфт НХЛ. Но когда 23 поражения в 25 матчах, то мало что можешь сделать.

Каждый день у нас были очень тяжелые тренировки. Я ехал в Канаду, думал, что будут короткие тренировки, буду играть и кайфовать. В итоге у нас каждый день был чуть ли не тест Купера, только немножко по-другому, а потом еще ледовая тренировка полтора часа. И результата нет. И главный тренер как будто расист.

– Почему расист?

– Не любил русских. Был старой закалки. Не знаю, насчет цвета кожи, но русских очень не любил. И я понял, что не хочу быть в этой команде и уехал.

– Гнобил вас?

– Да, гнобил. Часто на собраниях, на лавке. Ни разу со мной лично не общался, даже когда я только приехал. Хотя обычно главный тренер должен пообщаться с новичком из другой страны. Ему было все равно.

На предсезонных матчах я здорово играл, а в сезоне меня поставили с тафгаем и 16-летним дебютантом. У нас ничего не получалось, забивали раз в три игры, – сказал нападающий «Амура » Владислав Барулин .