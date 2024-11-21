Монтур о лучшем пранкстере, с которым играл в НХЛ: «Ткачак. Он хитрый, притворяется, что он на твоей стороне, а на самом деле он тот, кто все это делает»

Брэндон Монтур назвал Мэттью Ткачака лучшим пранкстером, с которым играл в НХЛ.

– Кто из игроков НХЛ, с которыми вам доводилось играть, был лучшим пранкстером?

– Лучший, но хитрый, потому что он притворяется, что он на твоей стороне, а на самом деле он тот, кто все это делает, – это Мэттью Ткачак.

– Лучший и худший парень, с которым можно сидеть рядом в самолете.

– Лучший парень – Чаки. Просто потому, что именно с ним я сидел. Худший парень... Аарон Экблад. По причинам, которые я не буду обсуждать, – сказал защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур , ранее выступавший за «Флориду».