  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Монтур о лучшем пранкстере, с которым играл в НХЛ: «Ткачак. Он хитрый, притворяется, что он на твоей стороне, а на самом деле он тот, кто все это делает»
0

Монтур о лучшем пранкстере, с которым играл в НХЛ: «Ткачак. Он хитрый, притворяется, что он на твоей стороне, а на самом деле он тот, кто все это делает»

Брэндон Монтур назвал Мэттью Ткачака лучшим пранкстером, с которым играл в НХЛ.

– Кто из игроков НХЛ, с которыми вам доводилось играть, был лучшим пранкстером?

– Лучший, но хитрый, потому что он притворяется, что он на твоей стороне, а на самом деле он тот, кто все это делает, – это Мэттью Ткачак.

– Лучший и худший парень, с которым можно сидеть рядом в самолете.

– Лучший парень – Чаки. Просто потому, что именно с ним я сидел. Худший парень... Аарон Экблад. По причинам, которые я не буду обсуждать, – сказал защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур, ранее выступавший за «Флориду».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть B/R Open Ice
logoБрэндон Монтур
logoФлорида
logoМэттью Ткачак
logoСиэтл
logoНХЛ
logoАарон Экблад
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Монтур с 1-м хет-триком в карьере, Эрссон с шатаутом и Флери с победой в Питтсбурге – звезды дня в НХЛ
330 октября, 10:20
Монтур сделал первый хет-трик в НХЛ – в матче с «Монреалем». Защитник «Сиэтла» набрал 9 очков в 10 играх сезона
330 октября, 06:45
«Вегас», «Флорида», «Каролина» – в списке команд, которые стали слабее в межсезонье по версии Daily Faceoff
716 августа, 18:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Трактор» сыграет с ЦСКА, «Салават» – с «Ладой», СКА примет «Торпедо»
5713 минут назад
Половина пользователей не могут пройти этот хоккейный тест! Сколько наберете вы?
13 минут назадСпецпроект
Буруянов про обвинения в симуляции: «Понимал, что Мерфи меня ударит. Но это не мой стиль. В хоккей играют настоящие мужчины. В этом матче с «Сибирью» мы такого уже не видели, никаких «рыбок»
14 минут назад
НХЛ выпустила сериал о хоккее в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Ямайке, Мексике и Пуэрто-Рико: «Если бы на пляже можно было построить каток, горизонты для ямайской молодежи расширились бы»
245 минут назад
Седрик Пакетт: «В Москве не надо так много денег, как в Канаде или США. Здесь не так дорого. В России жизнь более доступная»
7сегодня, 11:55
Барулин об игре в OHL: «Главный тренер будто расист. Русских очень не любил. Гнобил, ни разу со мной лично не общался»
4сегодня, 11:49
Беднар о травме Овечкина: «Он стремится к величию. Хочется видеть его здоровым и способным продолжать гонку. Надеюсь, это ненадолго»
1сегодня, 11:30
«Авангард» выменял права на Чайку у ЦСКА на денежную компенсацию
5сегодня, 10:41
Уайтклауд нанес удар в голову Найзу. Форвард «Торонто» получил травму, защитник «Вегаса» не был удален за хит
2сегодня, 10:33Фото
АКМ из Тулы о КХЛ: «Руководство подчеркивает готовность к вступлению и финансово, и структурно, и кадрово. Уже подали заявку»
23сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Барулин о хобби: «Собираю виниловые пластинки. Я рос на 50 Cent, нравится американская хип-хоп культура. Из последнего урвал пластинку Тупака»
19 минут назад
Дмитрий Орлов: «Монтгомери очень понравился мне как тренер. Удивился его увольнению из «Бостона». Он отличный специалист, понимает хоккей»
6сегодня, 11:59
Коромыслов вернулся в СКА из аренды в «Ладе»: «Встречаем Сеню. Добро пожаловать домой!»
5сегодня, 11:37
Канарейкин о СКА: «Попадание в зону плей-офф не вызывает опасения. Главное – проработать все детали, тактические аспекты, которые проповедует штаб Ротенберга»
3сегодня, 10:59
Клок расторгнет контракт с «Нефтехимиком» по семейным обстоятельствам («Бизнес Online»)
2сегодня, 10:51
Жукенов о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Этого достаточно в любом городе. Смотря как жить. Человек всегда адаптируется к условиям»
39сегодня, 09:59
Губернатор Самарской области проведет встречу с болельщиками «Лады» и «ответит на все интересующие вопросы о будущем клуба»
1сегодня, 08:59
Коромыслов возвращается в СКА после аренды в «Ладе». Договор расторгнут по инициативе защитника («Матч ТВ»)
4сегодня, 08:25
Александр Хохлачев: «Ко мне не было серьезных претензий со стороны штаба «Амура». Единственное – не набирал очки, не забивал. По игре и самоотдаче вопросов не возникало»
5сегодня, 07:45
Давыдов о «Динамо»: «Кудашову к ноябрю удалось взять ситуацию под контроль. Появилась стабильность, нашли свои роли легионеры, подтянулась молодежь»
1сегодня, 05:56