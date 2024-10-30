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  • Монтур сделал первый хет-трик в НХЛ – в матче с «Монреалем». Защитник «Сиэтла» набрал 9 очков в 10 играх сезона
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Монтур сделал первый хет-трик в НХЛ – в матче с «Монреалем». Защитник «Сиэтла» набрал 9 очков в 10 играх сезона

Брэндон Монтур сделал первый хет-трик в НХЛ.

«Сиэтл» обыграл «Монреаль» (8:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур оформил хет-трик в этой игре, который стал для него первым в лиге.

Хоккеист в общей сложности набрал 4 (3+1) очка в матче при полезности плюс и четырех бросках по воротам. Монтур провел на льду 17:50 (2:38 – в большинстве).

В этом сезоне канадец, перешедший в «Сиэтл» из «Флориды», отметился 9 (4+5) баллами в 10 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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logoБрэндон Монтур
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