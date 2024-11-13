Он тренировал Овечкина, Малкина и Кросби, а теперь едет спасать «Авангард»

Кто такой Тодд Рирден?

«Авангард» решил вопрос с позицией главного тренера. Клуб почти точно возглавит 53-летний американец Тодд Рирден , много лет отработавший в НХЛ. Инсайдеры утверждают, что контракт с ним подпишут на 1,5 сезона. Сергей Звягин предварительно останется в команде в роли одного из тренеров, но по нему ничего пока не подтверждено.

Потенциальное назначение выглядит интересно, хотя кандидатура Рирдена не лишена вопросов. Почти всю карьеру он был ассистентом, в качестве главного тренера отработал в НХЛ всего два сезона, а с последней должности его уволили после исторически плохих результатов. Теперь человек с таким бэкграундом едет в «Авангард».

Последний опыт работы иностранного тренера в омском клубе был успешным. Боба Хартли в «Авангарде» вспоминают до сих пор, а тот же Звягин даже обращался к нему за советами.

Способен ли Рирден повторить его достижения и чем вообще он интересен?

Рирден начинал со студенческой команды, работал ассистентом в «Питтсбурге» и «Вашингтоне»

Выдающимся игроком Рирден не был. На драфте НХЛ-1990 его в 12-м раунде взял «Нью-Джерси». До НХЛ он добрался с трудом (и уже не в «Девилс»), но для такого позднего выбора и это было уже достижением. В главной лиге мирового хоккея Тодд провел 183 матча и набрал 46 (11+35) очков. Поиграл за «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Атланту» и «Финикс».

Его тренерская карьера началась в сезоне-2007/08. Рирден занял должность ассистента главного тренера в команде университета Боулинг Грин (штат Огайо), где в еще 90-х отыграл несколько лет.

Путь к НХЛ в новой роли получился гораздо более стремительным. Довольно быстро его пригласили в фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ. Там Рирден даже поработал главным 1,5 сезона: провел две успешные регулярки, но в плей-офф существенных успехов не добился (вылетел в первом и втором раундах). А уже летом 2010 года он стал ассистентом главного тренера в «Пингвинс».

Контракт с Рирденом дважды продлевали. Но после увольнения главного тренера Дэна Байлсмы в 2014 году клуб покинул и Рирден, работавший с ним все это время (пересекались и в АХЛ). Впрочем, долго без работы Тодд не сидел: уже на следующий день после ухода из «Питтсбурга» его официально представили на должности ассистента в «Вашингтоне». Там Рирден отвечал за работу с защитниками.

В тот период Рирден пересекался в одном коллективе с игроком «Авангарда» Станиславом Галиевым. До 2016 года Галиев играл в «Вашингтоне» и даже провел 26 матчей на уровне НХЛ (0+4). Сам Тодд уже тогда готовился к прорыву и переходу на роль главного. Его важный скилл – умение слушать и забирать главное от работы с другими людьми.

Рирден получил полноценный шанс в «Вашингтоне», но клуб не устроили результаты в плей-офф

После победы в Кубке Стэнли-2018 и ухода Барри Троца главным тренером «Вашингтона» стал именно Рирден. В предыдущие годы СМИ отправляли его на эту должность в «Калгари» и «Баффало», но в итоге Тодду не пришлось уходить. Он дождался шанса в «Кэпиталс» и максимально впечатлил всех вокруг.

Смотрите по высказываниям:

● Публично игроки отреагировали на это назначение позитивно. Защитник Джон Карлсон признавал влияние Рирдена: «Он сыграл ключевую роль в моей карьере. Благодаря ему я кое-что изменил в своем видении игры, он внес коррективы в оборонительные действия команды . От этого выиграли все наши защитники. Он нам четко объяснил, что ждет от нас, и позволил нам самим решать, как действовать в других ситуациях».

● В схожем ключе о Тодде отзывался Дмитрий Орлов: «Мы с ним хорошо знакомы, много общались. Мы всегда с ним разговаривали, смотрели видео по матчам, готовились к играм. Уверен, если он действительно будет назначен главным тренером, то внутри команды будут рады. Он на хорошем счету, сам играл в НХЛ».

● Генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан вторил игрокам: «Пришло время Тодду возглавить команду. Мы считаем, что он заслужил это.Тодд является опытным тренером, который умеет находить подход к игрокам и пользуется их уважением. Он внес существенный вклад в победу нашей команды в Кубке Стэнли. Мы полагаем, что его назначение на должность главного тренера поможет команде безболезненно пережить переходный период и провести следующий сезон ».

● О методах работы Рирдена высказывался Евгений Кузнецов. Он отмечал, что новый главный тренер доверяет игрокам, а адаптация к переменам прошла легко: «По тактике пока ничего особенного не меняли – да и зачем это делать, если так хорошо закончили? Что-то, конечно, стараемся улучшить. Но тренировки похожи на прежние. Установка такая: выходите и делайте на льду. Все в ваших руках. В Америке есть выражение – player’s coach. То есть тренер, которого игроки любят и который заботится об их интересах. Рирден – безусловно из их числа ».

В первом сезоне Рирдена «Вашингтон» провел успешную регулярку: 48 побед, 104 очка и первое место в дивизионе. Самого Тодда пригласили на Матч звезд НХЛ вместе с Джоном Купером («Тампа»), Биллом Питерсом («Калгари») и Полом Морисом («Виннипег»). Интересно, что теперь у трех людей из этого списка значится в резюме работа в КХЛ.

Вот впечатления самого Рирдена от того назначения: «Я не представлял себе, что после победы в Кубке Стэнли стану тренером «Вашингтона». И уж точно не представлял, что через полгода стану тренером команды на Матче звезд».

Но в первом раунде Кубка Стэнли произошла неожиданная осечка. «Вашингтон» вылетел от молодой «Каролины» (3-4) Рода Бринд’Амора, вышедшей в плей-офф впервые с сезона-2008/09. При этом поражение получилось максимально обидным: судьба серии решилась в овертайме седьмого матча.

В следующем сезоне ситуация повторилась. «Вашингтон» снова выиграл Столичный дивизион: 41 победа и 90 очков на момент остановки регулярки (69 матчей). Но первый раунд плей-офф команда опять не прошла: Рирдена выбил бывший коллега – Барри Троц с «Айлендерс» (1-4). В этом случае упорной борьбы не получилось: «Кэпиталс» проиграли три матча подряд уже на старте серии.

Клуб не выдержал и уволил Рирдена. Все тот же Маклеллан уже по-другому говорил о тренере: «У нас более высокие ожидания применительно к нашей команде, и у нас сложилось впечатление, что в управлении необходим свежий подход. Думаю, нам нужен опытный тренер, который может призвать остальных к ответственности. В «Вашингтоне» правильная культура, но она начала ускользать. Нам нужно удержать ее и вернуть в прежнее состояние».

Рирден вернулся в «Питтсбург»: там стал помощником, но совсем не справился

Рирден и на этот раз очень быстро нашел работу: из «Кэпиталс» его уволили в конце августа 2020 года, а уже в начале сентября он вернулся в «Пингвинс». Там вошел в штаб Майка Салливана, где принял на себя работу с защитниками и большинством.

Сначала все получалось более-менее неплохо. Статистика «Питтсбурга» в первом сезоне после камбэка Рирдена: 23,7% реализации большинства и 2,77 пропущенных шайб за матч. Если по большинству команда тогда входила в топ-5, то по другому показателю находилась в середине таблицы лиги.

Дальше начались проблемы с большинством:

● 20,2% в сезоне-2021/22 – 19-е место;

● 21,7% в сезоне-2022/23 – 14-е место;

● 15,3% в сезоне-2023/24 – 30-е (!) место.

В последней регулярке «Питтсбург» еще и стал лидером по пропущенным голам в формате 5-на-4: соперники накидали им 12 шайб. Столько же было у «Монреаля», а все остальные клубы пропускали меньше. 28 голов – разница забитых и пропущенных в большинстве.

При этом Сидни Кросби и Евгений Малкин провели полный сезон и не пропустили ни одного матча. В межсезонье генеральный менеджер клуба Кайл Дубас еще и выменял к ним в помощь защитника Эрика Карлссона, выбившего за регулярку-2022/23 101 (25+76) очко в перестроечном «Сан-Хосе».

По ходу сезона у «Пингвинс» была ужасная серия: команда не забрасывала в большинстве на протяжении 11 матчей. Тогда впустую потратили более 30 попыток. Рирден даже объединил в первой бригаде всех звезд клуба: к уже упомянутым Малкину, Кросби и Карлссону добавились Джейк Генцел и Крис Летанг.

Болельщики сделали из Рирдена интернет-мем. В твиттере распространилось забавное видео с участием Тодда. На нем болельщик с первых рядов трибун заснял, когда Рирден перед началом овертайма стоял рядом с игроками и держал в руках планшетку и маркер. Он вроде бы собрался начертить схему, но после некоторой паузы все убрал.

В мае 2024 года «Питтсбург» уволил Рирдена. Важно: несмотря на все трудности с большинством, кажется, что проблемы «Пингвинс» скрывались гораздо глубже. Клуб будто бы создал видимость перемен, убрав наиболее уязвимого человека в тренерском штабе. Вот только главный тренер Майк Салливан остался на месте – его увольнение обошлось бы клубу в круглую сумму.

Теперь у Рирдена есть шанс доказать, что списали его рано. Приезд в проблемный «Авангард» – идеальная возможность проявить себя в атмосфере тяжелых обстоятельств.

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Фото: East News /Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, ELSA/Getty AFP/East News, AP Photo/Gene J. Puskar; КХЛ /Беззубов Владимир