Новиков об Орлове: «Сейчас это лучший защитник НХЛ. Катание, бросок – все на уровне. Он не уступает ни в одном из компонентов нападающим»
Юрий Новиков поделился мнением о защитнике Дмитрии Орлове.
«Хочу отметить Дмитрия Орлова. Я как-то сказал, что он входит в пятерку лучших защитников НХЛ. Но это заниженная оценка.
С учетом всего его качеств, я думаю, что сейчас это лучший защитник лиги. Катание, бросок – все на уровне. Орлов не уступает ни в одном из компонентов нападающим.
С учетом того, что это еще и защитник силового плана, Дмитрий – звезда НХЛ номер один», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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