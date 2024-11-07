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Новиков об Орлове: «Сейчас это лучший защитник НХЛ. Катание, бросок – все на уровне. Он не уступает ни в одном из компонентов нападающим»

Юрий Новиков поделился мнением о защитнике Дмитрии Орлове.

«Хочу отметить Дмитрия Орлова. Я как-то сказал, что он входит в пятерку лучших защитников НХЛ. Но это заниженная оценка.

С учетом всего его качеств, я думаю, что сейчас это лучший защитник лиги. Катание, бросок – все на уровне. Орлов не уступает ни в одном из компонентов нападающим.

С учетом того, что это еще и защитник силового плана, Дмитрий – звезда НХЛ номер один», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoКаролина
logoНХЛ
logoЮрий Новиков
logoДмитрий Орлов
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