Панин о том, что у «Салавата» 7 домашних поражений подряд от «Металлурга»: «Не знал о такой статистике. В целом играли сегодня хорошо» 

Григорий Панин оценил поражение от «Металлурга» (2:3 ОТ).

«В целом хорошо играли сегодня. «Металлург » хорошо действовал в обороне. Команды не дали создать опасных моментов, за исключением вот этих выходов в ноль в третьем периоде. Считаю, что для нас игра сложилась хорошо, помимо результата. Конечно, хотелось выиграть, но это хоккей, это спорт, всякое бывает. Идем дальше.

Проиграли «Металлургу» седьмой домашний матч подряд? Да ладно?! Я просто не знал о такой статистике. Не могу сказать, что это какой-то злой рок. Есть определенные обстоятельства, которые влияют на результат. Каждая следующая игра — это шанс что-то изменить.

Мы находимся в средней части своих кондиций. Нет какого-то спада. Для этого периода и времени года — хорошо, потому что обычно в ноябре, если брать в пример предыдущие сезоны, мы просаживались. Сейчас идем более-менее ровно. Хорошо, что набираем очки, хорошо, что в команде нет каких-то серьезных травм. Все складывается из мелочей, из подготовки, тут винтиков огромное количество», – сказал защитник «Салавата Юлаева ».