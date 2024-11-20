Владимир Плющев: «Сезон КХЛ выходит интересным, но из-за скандалов и околоспортивной всячины. Говорить о мастерстве не приходится. Восьмерки уже определились – вот и конкуренция»
Владимир Плющев дал комментарий относительно конкуренции в КХЛ.
«Сейчас все 23 команды в КХЛ стали говорить, что они борются за Кубок Гагарина. Но на сегодняшний день видно, кто и как это делает.
Восьмерки определились уже в сентябре, причем они, по сути, те же самые, что были и в прошлом году. Вот и вся конкуренция в лиге.
КХЛ нам обещала такой интересный сезон... И он действительно выходит интересным, но только с точки зрения скандалов и околоспортивной всякой всячины.
А говорить об уровне мастерства не приходится», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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