Остон Мэттьюс не сыграет с «Эдмонтоном».

Капитан «Торонто» пропустит 6-й матч подряд из-за травмы верхней части тела.

«Мы просто даем ему возможность восстановиться. Хотим, чтобы он вернулся готовым на все 100%», – сказал главный тренер «Лифс» Крэйг Беруби .

После матча с «Эдмонтоном » (16 ноября, начало по московскому времени – 17 ноября в 03:00) следующую игру «Торонто » проведет только через 4 дня – с «Вегасом» (20 ноября, начало по московскому времени – 21 ноября в 03:30).

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 11 (5+6) очков в 13 играх при полезности «+2».

Беруби ранее сообщал, что травма не связана с повреждением запястья, из-за которого игрок перенес операцию после завершения сезона-2020/21.