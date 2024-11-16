Мэттьюс не сыграет с «Эдмонтоном». Капитан «Торонто» пропустит 6-й матч подряд из-за травмы
Остон Мэттьюс не сыграет с «Эдмонтоном».
Капитан «Торонто» пропустит 6-й матч подряд из-за травмы верхней части тела.
«Мы просто даем ему возможность восстановиться. Хотим, чтобы он вернулся готовым на все 100%», – сказал главный тренер «Лифс» Крэйг Беруби.
После матча с «Эдмонтоном» (16 ноября, начало по московскому времени – 17 ноября в 03:00) следующую игру «Торонто» проведет только через 4 дня – с «Вегасом» (20 ноября, начало по московскому времени – 21 ноября в 03:30).
В текущем сезоне Мэттьюс набрал 11 (5+6) очков в 13 играх при полезности «+2».
Беруби ранее сообщал, что травма не связана с повреждением запястья, из-за которого игрок перенес операцию после завершения сезона-2020/21.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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