Защитник «Торонто» Танев считает, что Мэттьюс превзойдет Овечкина по голам в НХЛ

Крис Танев считает, что Остон Мэттьюс опередит Александра Овечкина по голам в НХЛ.

На данный момент капитан «Вашингтона » забил 863 гола в НХЛ и находится на второй позиции в истории регулярных чемпионов, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

27-летний форвард «Торонто » забил 373 гола в 575 матчах в лиге.

Защитник канадского клуба Крис Танев ответил на вопрос о том, сможет ли Остон Мэттьюс превзойти Александра Овечкина .

«100 процентов. Если он избежит травм – надеемся, что так и будет – то вы, ребята, будете говорить об этом», – заявил Танев.