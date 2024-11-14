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Защитник «Торонто» Танев считает, что Мэттьюс превзойдет Овечкина по голам в НХЛ

Крис Танев считает, что Остон Мэттьюс опередит Александра Овечкина по голам в НХЛ.

На данный момент капитан «Вашингтона» забил 863 гола в НХЛ и находится на второй позиции в истории регулярных чемпионов, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

27-летний форвард «Торонто» забил 373 гола в 575 матчах в лиге.

Защитник канадского клуба Крис Танев ответил на вопрос о том, сможет ли Остон Мэттьюс превзойти Александра Овечкина.

«100 процентов. Если он избежит травм – надеемся, что так и будет – то вы, ребята, будете говорить об этом», – заявил Танев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Leafs Nation
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logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
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