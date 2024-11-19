Кузнецов об Овечкине: «Еще 5 лет назад я говорил, что побьет рекорд Гретцки. После этого он сможет кайфовать и забить 1000 шайб. В НХЛ будет серьезное празднование»

Евгений Кузнецов давно уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

«Надеюсь, Овечкин в этом году побьет рекорд, и давление уйдет. После этого он сможет кайфовать и забить 1000 шайб. Я еще пять лет назад говорил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Думаю, что в НХЛ будет серьезное празднование, потому что это такое событие, которого никто не ожидал.

Никто никогда не думал, что этот рекорд будет побит. Саша пишет историю. Сейчас, может быть, мы не осознаем этого, но потом придет понимание.

Овечкин уже один из величайших хоккеистов в мире. Только хоккеист сможет понять, как в таком возрасте забивать столько голов, а Саша все равно это делает. И это круто», – сказал нападающий СКА , ранее выступавший за «Вашингтон».