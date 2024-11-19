«Динамо» отдало Паталаху в аренду «Нефтехимику». У 19-летнего защитника 1 ассист в 10 матчах за бело-голубых за 2 сезона

«Нефтехимик» арендовал Марио Паталаху у московского «Динамо».

19-летний защитник провел 3 матча в составе бело-голубых в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне на счету Паталахи 7 матчей в регулярном чемпионате и 1 результативная передача.

В МХЛ защитник провел 150 матчей и набрал 42 (14+28) очка при коэффициенте полезности «+45».