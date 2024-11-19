«Динамо» отдало Паталаху в аренду «Нефтехимику». У 19-летнего защитника 1 ассист в 10 матчах за бело-голубых за 2 сезона
«Нефтехимик» арендовал Марио Паталаху у московского «Динамо».
19-летний защитник провел 3 матча в составе бело-голубых в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
В прошлом сезоне на счету Паталахи 7 матчей в регулярном чемпионате и 1 результативная передача.
В МХЛ защитник провел 150 матчей и набрал 42 (14+28) очка при коэффициенте полезности «+45».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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