Кравец о Якупове: «Сам себя реанимировал, хорошо работал. Это и заслуга «Куньлуня», мы поверили в него, взяли в команду. Наиль был лидером, его будет не хватать»
Якупов перешел в «Авангард», за который играл с 2020 по 2023 год. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету нападающего 11 (7+4) баллов в 27 играх.
«Наиль сам себя реанимировал, потому что каждый день проводил много времени в зале и на льду, очень хорошо работал, но это и заслуга, конечно, нашего руководства, что мы его взяли в команду, поверили, дали возможность играть как он умеет.
Я думаю, что мы все вместе ему помогли. Конечно, хорошего игрока всегда будет не хватать, он был лидером команды, ассистентом капитана, в раздевалке оказался тем человеком, который нужен.
Жизнь продолжается, Наилю желаем удачи и успехов, чтобы больше у него не происходило этих падений в самую яму, для выхода из которой потом нужно столько работать, надо держаться на хорошей высоте все время», – сказал главный тренер «Куньлуня».
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