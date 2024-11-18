Кравец о Якупове: «Сам себя реанимировал, хорошо работал. Это и заслуга «Куньлуня», мы поверили в него, взяли в команду. Наиль был лидером, его будет не хватать»

Михаил Кравец оценил выступление Наиля Якупова за «Куньлунь».

Якупов перешел в «Авангард », за который играл с 2020 по 2023 год. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету нападающего 11 (7+4) баллов в 27 играх.

«Наиль сам себя реанимировал, потому что каждый день проводил много времени в зале и на льду, очень хорошо работал, но это и заслуга, конечно, нашего руководства, что мы его взяли в команду, поверили, дали возможность играть как он умеет.

Я думаю, что мы все вместе ему помогли. Конечно, хорошего игрока всегда будет не хватать, он был лидером команды, ассистентом капитана, в раздевалке оказался тем человеком, который нужен.

Жизнь продолжается, Наилю желаем удачи и успехов, чтобы больше у него не происходило этих падений в самую яму, для выхода из которой потом нужно столько работать, надо держаться на хорошей высоте все время», – сказал главный тренер «Куньлуня ».