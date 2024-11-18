Якупов о «Куньлуне»: «Спасибо болельщикам за поддержку, хоть и небольшую. Уважение руководству, тренерам, персоналу. Собираю вещи и выезжаю в Омск»

Наиль Якупов поблагодарил руководство и болельщиков «Куньлуня».

«Дорогие любители хоккея и болельщики «Куньлунь ». Вот и подошло мое время не прощаться, но сказать до свидания. Хочу поблагодарить всех, кто приходил на матчи, кто болел здесь в Мытищах, кто езди на наши выезды.

Я вас слышал, видел. Мы все чувствовали вашу хоть и небольшую, но поддержку. Огромное спасибо тем, которые писали комментарии и в личные сообщения. Я старался, делал все, что мог. Я благодарен этому клубу за возможность показать себя.

Большое уважение руководству, тренерскому штабу, персоналу и всем причастным к «Куньлуню». Надеюсь, мы еще увидимся. Продолжайте поддерживать свою команду. Я собираю вещи и выезжаю в Омск. Обнимаю крепко, буду вспоминать. Всего хорошего, до скорых встреч! Увидимся на льду», – сказал Наиль Якупов .

Якупов перешел в «Авангард », за который играл с 2020 по 2023 год. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету нападающего 11 (7+4) баллов в 27 играх.