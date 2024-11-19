Овечкин забил 15 голов за 18 матчей в НХЛ впервые в карьере – в 39 лет. По 14 шайб Александр забросил в 2006-м, 2010-м и 2022-м
Александр Овечкин забил 15 голов в 18 матчах НХЛ впервые в своей карьере.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Ютой» (6:2). Таким образом, в активе Овечкина на данный момент 15 голов в 18 матчах текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ.
Впервые в своей карьере в НХЛ Александр забил 15 голов на отрезке из 18 матчей регулярки НХЛ. По 14 голов на таком же отрезе россиянин забил в 2006, 2010 и 2022 годах.
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Big Head Hockey
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