Есть вещи, которые не меняются.

Окей, с первой десяткой голов повезло. Сработали обмены, Карбери перестроил команду на простоту (изящную? да не сказать) – и она, воодушевленная удачной весной, пошла реализовывать броски с процентом в 14, а Ови стал королем этой pop-up вечеринки.

Допустим.

Потом пара матчей без голов, Расмус Сандин не отдает Овечкину на бросок по пустым в игре с «Колорадо», а Макмайкл делает дубль и опережает того в снайперской гонке внутри «Вашингтона» – и в этом виднеются признаки первой большой паузы.

Но уже через пару дней Ови забивает «Вегасу». Забивает три . Один – рикошетом от защитника, один – в пустые (не считайте, если не хотите), но один – прям с самой что ни на есть игры. Из контратаки. Это считается даже по шкале Шмурнова.

Еще через день Овечкин забивает две «Юте» – одну на истечении большинства, еще одну просто в большинстве.

Полтора месяца регулярки. Ови – первый снайпер лиги. Вот прямо сейчас проектор показывает отметку в 68 голов – столько он забьет, если продолжит в том же духе.

Да, Ови помогают с голами в пустые, но, если вычесть эти два из имеющихся пятнадцати, проектор все равно покажет впечатляющее число. Уверенно за пятьдесят.

Да, «Вашингтон» жестко оверперформит. Просто страшно оверперформит. «Вашингтон» точно будет забивать меньше.

Я согласен выкинуть из этой проекции десятку. И мы получаем снайпера на 40+ голов. Каким Овечкин был всю карьеру – до прошлого сезона. Точнее, всю карьеру Ови был снайпером на 50+, но фишка в том, что его старение сбросило эту планочку лишь на десятку. Как оказывается.

Казалось, что все это закончилось прошлой осенью.

Если бы началу прошлого сезона нужно было бы выбрать хоккейную фамилию, я бы предложил «Могильный». Все было вроде бы как обычно, но Ови не забивал – и другой вывод, кроме как «он наконец постарел и больше не вернется», сделать было невозможно.

Смотрел за Овечкиным не только я – и все мы высмотрели одно и то же: меньше резкости, бросок не так летит, защитники успевают накрыть. Это конец.

Конец великому снайперу современности, величайшему в истории. Начало ветерана, вымучивающего рекорд голами в пустые ворота и просиживанием на одной и той же точке в офисе.

Вот такой мы запомнили первую половину прошлого сезона.

Потом Ови вернулся – как возвращается всегда – и вывод стал мягче.

«Ну нет, это мужик на 20 голов – плюс те, что залетят в пустые. Он обойдет Гретцки, но не в следующем сезоне, а через один».

А-ха-ха.

Если выбирать хоккейную фамилию началу этого сезона, то я бы предложил «Счастливый». Вы же помните Петра?

Овечкин совершил тот рывок к рекорду, который делает его непременное взятие (и уверенное перекрытие) вопросом времени.

Он сделал это всего с двумя голами в пустые (таких голов в сумме будет 7-8). И этим самым он объяснил, что на самом деле произошло.

Я уже рассказывал: этой весной мне выдалось посидеть в метре от Овечкина. Одним из вопросов был такой: «Для нас сезон-2023/24 выглядел путешествием от «о нет, неужели Ови больше никогда не забьет» к «а, да все норм». А как для тебя?» Саша ответил в том духе, что с его точки зрения ничего не менялось, он не переживал и ничего особенного с собой не делал.

Алекс Белов с этим бы поспорил – по его мнению, Ови подстроился под возможности слабеющего (ну, относительно) организма, отказался от некоторых штампов в игре и так далее. Но я не вижу тут поля для битвы. Это детали, которые не имеют особого значения с точки зрения общей картины.

А общая картина такова: Овечкин остался снайпером на 40+ голов, приближаясь к отметке в 40 лет. Подберите эпитет сами, история не знает второго такого случая.

По ходу прошлого сезона я нашел прекрасный пример и буду за него держаться, пока это будет актуально: на что в НХЛ способны форварды возрастом под 40 лет, прекрасно показал Джо Павелски. На финишной прямой карьеры он не забивал меньше 20 голов за сезон.

Да, у него есть свой чит-код – подставления. Но забить 27 с подставлений невозможно, и Джо помогло то, что он играл в актуальной тройке, с молодыми Хинтцем и Робертсоном – и был в этой тройке актуальным игроком.

И если кто-то хочет рассказать, что Овечкин медленный, нерезкий и вообще не такой – посмотрите на прошлогоднего Джо. И вспомните, что он забил 27. Просто у него осталось в баке кое-что для лидерского (хоть и специфического) звена, и тренеры не закрыли его в нижних звеньях на 10 минутах. У Джо было 27 голов.

Осталось ли кое-что в баке у Ови? Точно да.

Здоровее ли он, чем Павелски? О да. Разнообразнее ли? Точно да. Развиты ли у него снайперские инстинкты сильнее? Тут можно не сомневаться.

Так что это даже не должно удивлять. Ови заметно круче всю карьеру и заметно круче сейчас – и в прошлом году планка в 40 стала недостижимой не из-за него. А потому что центральная линия команды рухнула, как старинное здание под напором чугунного шара. Потому что состояние Кузи пересекло границу, за которой самое разумное – переезд в КХЛ. Потому что пришел новый тренер Карбери, и ему нужно было время, чтобы упаковать эту необычную по составу и мотивации команду.

Когда базовая работа была проделана, Ови вернулся.

Сейчас, когда «Вашингтон» работает с надежностью гаджетов от Teenage Engineering, Ови эффективен так же, как 3-4-5 лет назад. Вот прям так же. В матчах бэк-ту-бэк он забивает пять.

Безумие? Фантастика? Или... обычный Овечкин?

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Фото: Gettyimages.ru /G Fiume; East News /AP Photo/John Locher, AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Ross D. Franklin