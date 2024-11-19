Тамбиев про 1:6: «Спартак» был на голову выше – везде быстрее, сильнее. У «Адмирала» ничего не получилось»

Леонид Тамбиев отреагировал на поражение «Адмирала» от «Спартака» (1:6).

«Сложно что-то комментировать, в принципе. Соперник был на голову выше – везде был быстрее, сильнее.

У нас ничего не получилось. Счет закономерный», – сказал главный тренер «Адмирала » Тамбиев после матча Фонбет чемпионата КХЛ .