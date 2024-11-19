Тамбиев про 1:6: «Спартак» был на голову выше – везде быстрее, сильнее. У «Адмирала» ничего не получилось»
Леонид Тамбиев отреагировал на поражение «Адмирала» от «Спартака» (1:6).
«Сложно что-то комментировать, в принципе. Соперник был на голову выше – везде был быстрее, сильнее.
У нас ничего не получилось. Счет закономерный», – сказал главный тренер «Адмирала» Тамбиев после матча Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
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