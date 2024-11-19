Жамнов про 6:1 с «Адмиралом»: «Не могу сказать, что все идеально – появилась вальяжность во втором периоде, переигрывали отрезки»

Алексей Жамнов высказался о крупной победе «Спартака» на «Адмиралом» (6:1).

– Сказать, что все идеально – не могу. Есть шероховатости. Но в таких играх и надо стараться играть все 60 минут. Как бы счет ни складывался, именно это подтверждает класс команды.

– Были проблемы во втором периоде?

– Есть такое понятие – игровая дисциплина. Команда должна играть правильно все 60 минут. А у нас во втором периоде появилась вальяжность, переигрывали отрезки. В третьем периоде молодцы.

– Когда вернется Миронов?

– Мы смотрим, не хотим форсировать. Скорее всего, вернется к выездной серии.

– У Морозова 4 гола в двух последних матчах.

– Иван старается, иногда получается, иногда нет, как у всех. Надеемся, что он и дальше будет забивать, – сказал главный тренер «Спартака » Жамнов после матча Фонбет чемпионата КХЛ .