Жамнов про 6:1 с «Адмиралом»: «Не могу сказать, что все идеально – появилась вальяжность во втором периоде, переигрывали отрезки»
Алексей Жамнов высказался о крупной победе «Спартака» на «Адмиралом» (6:1).
– Сказать, что все идеально – не могу. Есть шероховатости. Но в таких играх и надо стараться играть все 60 минут. Как бы счет ни складывался, именно это подтверждает класс команды.
– Были проблемы во втором периоде?
– Есть такое понятие – игровая дисциплина. Команда должна играть правильно все 60 минут. А у нас во втором периоде появилась вальяжность, переигрывали отрезки. В третьем периоде молодцы.
– Когда вернется Миронов?
– Мы смотрим, не хотим форсировать. Скорее всего, вернется к выездной серии.
– У Морозова 4 гола в двух последних матчах.
– Иван старается, иногда получается, иногда нет, как у всех. Надеемся, что он и дальше будет забивать, – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов после матча Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
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