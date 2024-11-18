Александр Жиру про Овечкина: «Он сломал две клюшки и заявил, что хочет сменить бренд. Через несколько дней 5 компаний поставили в коридоре 15 клюшек. Вот что значит быть рок-звездой!»
Александр Жиру высказался о популярности Александра Овечкина.
Бывший канадский нападающий выступал за «Вашингтон» с сезона-2006/07 по сезон-2009/10.
«Куда бы мы ни пошли, это было безумие. В какой-то момент во время матча он сломал две клюшки и заявил, что хочет сменить бренд своих клюшек.
В течение нескольких дней пять компаний поставили в коридоре 15 клюшек. Вот что значит быть рок-звездой!» – сказал Александр Жиру.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Le Journal de Québec
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