Быков о СКА: «Команда молодая, от этого нестабильные результаты. Тренерский штаб должен быть нацелен на психологическую поддержку ребятам»

Вячеслав Быков высказался о причинах поражений СКА в этом сезоне КХЛ.

«У СКА очень молодая, хоть и перспективная команда. Думаю, от этого исходит нестабильная игра, вернее результаты. Через такие ситуации проходят молодые игроки, даже такие талантливые, как в клубе СКА.

Работа тренерского штаба и руководства должна быть нацелена на психологическую поддержку ребятам, чтобы они не потеряли веру в себя. Такие периоды в сезоне закаляют характер!

Думаю, в клубе понимают это, тем более в тренерском штабе работают опытные специалисты, способные выправить ситуацию. Должны ли уволить Ротенберга ? Я не буду давать какие-либо оценки и советы, это некорректно с моей стороны. Оценка и принятие решений принадлежит руководству клуба», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.