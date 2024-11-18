Быков о СКА: «Команда молодая, от этого нестабильные результаты. Тренерский штаб должен быть нацелен на психологическую поддержку ребятам»
Вячеслав Быков высказался о причинах поражений СКА в этом сезоне КХЛ.
«У СКА очень молодая, хоть и перспективная команда. Думаю, от этого исходит нестабильная игра, вернее результаты. Через такие ситуации проходят молодые игроки, даже такие талантливые, как в клубе СКА.
Работа тренерского штаба и руководства должна быть нацелена на психологическую поддержку ребятам, чтобы они не потеряли веру в себя. Такие периоды в сезоне закаляют характер!
Думаю, в клубе понимают это, тем более в тренерском штабе работают опытные специалисты, способные выправить ситуацию. Должны ли уволить Ротенберга? Я не буду давать какие-либо оценки и советы, это некорректно с моей стороны. Оценка и принятие решений принадлежит руководству клуба», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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