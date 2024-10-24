Анисин поблагодарил Ротенберга за приглашение в «СКА-Юниор»: «Это возможность поработать в организации, которую можно назвать лучшей в стране. Все условия на высочайшем уровне»
Экс-нападающий клубов КХЛ стал тренером по развитию команды «Академия СКА-Юниор».
– Как появилось предложение из «Академии СКА-Юниор»?
– Огромное спасибо руководству питерского СКА и лично Роману Ротенбергу, который сделал такое предложение. Это возможность поработать в организации, которую можно назвать лучшей в стране. Все условия на высочайшем уровне, в первую очередь благодаря Роману Борисовичу. Все, кто работает в организации, профессионалы с большой буквы.
– Чем вас заинтересовало это предложение?
– Я работал с такими тренерами, как Вячеслав Быков, Олег Знарок, Вячеслав Буцаев, Михаил Кравец, Алексей Гусаров и многими другими. Пришло время передавать опыт и знания, которые я получил за свою карьеру.
Мне нравится работать с молодыми, и хотелось бы видеть их карьерный рост, чтобы в будущем они играли в СКА, флагмане нашего хоккея, и в сборной страны. Как тренер я хотел бы расти вместе с ними и принести как можно больше пользы, – сказал Анисин.
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