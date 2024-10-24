Анисин поблагодарил Ротенберга за приглашение в «СКА-Юниор»: «Это возможность поработать в организации, которую можно назвать лучшей в стране. Все условия на высочайшем уровне»

Михаил Анисин поблагодарил Романа Ротенберга за приглашение в «СКА-Юниор».

Экс-нападающий клубов КХЛ стал тренером по развитию команды «Академия СКА-Юниор».

– Как появилось предложение из «Академии СКА-Юниор»?

– Огромное спасибо руководству питерского СКА и лично Роману Ротенбергу , который сделал такое предложение. Это возможность поработать в организации, которую можно назвать лучшей в стране. Все условия на высочайшем уровне, в первую очередь благодаря Роману Борисовичу. Все, кто работает в организации, профессионалы с большой буквы.

– Чем вас заинтересовало это предложение?

– Я работал с такими тренерами, как Вячеслав Быков , Олег Знарок , Вячеслав Буцаев , Михаил Кравец, Алексей Гусаров и многими другими. Пришло время передавать опыт и знания, которые я получил за свою карьеру.

Мне нравится работать с молодыми, и хотелось бы видеть их карьерный рост, чтобы в будущем они играли в СКА, флагмане нашего хоккея, и в сборной страны. Как тренер я хотел бы расти вместе с ними и принести как можно больше пользы, – сказал Анисин.