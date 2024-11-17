Слуцкий о Ротенберге: «Он уже уколот наркотиком тренерства – погружение на 100%. Поразила его глубочайшая вовлеченность во все процессы в СКА»
Леонид Слуцкий рассказал о том, какое впечатление на него произвел Роман Ротенберг.
Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» ранее рассказал о записи интервью с главным тренером СКА.
«Если мы говорим в целом о впечатлении про интервью, то меня поразило его глубочайшая вовлеченность во все процессы, связанные со СКА.
И я понял, что тренерство, а это сумашествие, Костя (Константин Генич – Спортс) не даст соврать, что даже на любом уровне происходит такое глубокое погружение. И у Романа Ротенберга это погружение произошло на 100 процентов.
И все его мысли заняты только хоккеем, СКА. Он уже уколот наркотиком тренерства. Другое дело, как это происходит, реализуется, получается», – сказал Леонид Слуцкий.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Коммент.Шоу» на YouTube
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